Polski Dubaj kusi luksusowym apartamentowcem. Nowa inwestycja ZDJĘCIA

Polski Dubaj - Jarosławiec - inwestycja, jak u szejków

Całość powstaje w sercu polskiego Dubaju - Jarosławcu. To miejscowość na środkowym wybrzeżu w powiecie sławieńskim - woj. zachodniopomorskim, która zasłynęła z ponad 5-hektarowej sztucznej plaży. Wykonał ją Urząd Morski w Słupsku w ramach refulacji. To był swojego rodzaju eksperyment, który miał pokazać jak tego typu plaże powstrzymują niszczenie brzegu morskiego. Okazało się, że jest to strzał w "10" i to podwójny. Bo plaża ma się świetnie, a ponadto stała się wizytówką gminy Postomino i powiatu sławieńskiego.