Polski Dubaj - Jarosławiec. Najpiękniejsza plaża w Polsce ZDJĘCIA

Co warto wiedzieć o Jarosławcu?

Jarosławiec - wieś rybacka i rekreacyjno-wypoczynkowa położona w sosnowych lasach na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Położona między miejscowościami Wicko Morskie i Darłowo (11 km na północ od drogi wojewódzkiej nr 203, która łączy Koszalin i Darłowo z Ustką), na zachód od jeziora Wicko. Przy wschodniej części wsi do Morza Bałtyckiego uchodzi rzeka Głównica. Jarosławiec to turystyczne centrum gminy Postomino. Urokliwe nadmorskie plaże, wysoki klifowy brzeg o wysokości do 30 metrów i sosnowy las to największe walory krajobrazowe tej miejscowości. I oczywiście to co prezentujemy na zdjęciach - wielką sztuczną plażę, która spowodowała nadanie Jarosławcowi przydomka - polski Dubaj.

Zimą w Jarosławcu - polskim Dubaju