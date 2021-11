Polski Dubaj, Bałtyk: Kapitalne miejsce w gminie Postomino. Warto je zobaczyć ZDJĘCIA

Leszek Kołakowski stworzył unikatowe miejsce w Jezierzanach - Galerię Rybacką - prywatne muzeum. To miejsce, gdzie zgromadził setki eksponatów dotyczących rybołówstwa morskiego, ale także wszystkiego co wiąże się z morzem i statkami, czy okrętami po nim pływającymi.

Jezierzany - niedaleko polskiego Dubaju - Jarosławca

Jezierzany to wieś w gminie Postomino położona w sąsiedztwie Jarosławca - zwanego polskim Dubajem z racji sztucznej plaży. Ro minuta drogi autem. I jednocześnie świetna atrakcja dla każdego turysty przyjeżdżającego nad morze. My tam byliśmy i serdecznie polecamy Wam to miejsce.

W trakcie wakacji Galeria Rybacka czynna jest codziennie w godz. 10 - 18. Tel. 607 073 508.