Policjantka ze Sławna przestrzega przed oszustwami. Uważajcie, aby nie dać się okraść

Czy ludzie są ostrożni podczas zakupów w internecie?

K.W.:Niestety, ale z tym jest bardzo różnie. Ostatnie dni wakacji pokazały, że brak takiej rozwagi może być kosztowny. Mieszkanka gminy Postomino straciła 750 zł po tym, gdy kliknęła w podesłany przez nieznaną osobę link mający prowadzić rzekomo do strony bankowej. Okazało się, że strona bankowa była fałszywą i złodziej dzięki niej dobrał się do prywatnych pieniędzy kobiety, która chciała sfinalizować transakcję internetową. Kolejno osoba z Darłowa straciła 39 zł z konta bankowego po tym, gdy oszustowi udało się wyłudzić kod BLIK. W Darłowie inna z osób chciała zakupić po przez internet markowy telefon komórkowy i wpłaciła 300 zł zaliczki. Tutaj kontakt ze „sprzedawcą” się urwał.

Czego nie można robić podczas takich transakcji?

K.W.: Radziła bym korzystać ze sprawdzonych witryn internetowych przy robieniu w taki sposób zakupów. Pamiętajmy, że nie należy klikać w żadne linki, które nam są wysyłane, bo tak nie działają sklepy internetowe, czy też banki. Nie należy także podawać komukolwiek swoich kodów BLIK. Taka praktyka to tak, jakbyśmy zaprosili złodzieja do swojego domu wręczając mu klucz do drzwi wejściowych. To uproszczenie, ale tak to działa w praktyce.