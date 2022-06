Policjantka z Darłowa zatrzymała, po służbie, pijanego kierowcę

Policjantka po służbie zatrzymała nietrzeźwego kierowcę

- Funkcjonariuszka Komisariatu Policji w Darłowie w czasie wolnym od służby przebywała akurat na terenie jednej ze stacji paliw, gdy dostrzegła, kierującego Oplem Vivaro, którego sposób jazdy wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Kierujący stwarzał ogromne zagrożenia na drodze - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, policjantka zadziałała błyskawicznie. Wykorzystując dogodny moment zatrzymała kierującego, następnie wyłączyła silnik samochodu i wydała mężczyźnie polecenie zachowania zgodnego z prawem. Stan kierującego wyraźnie wskazywał na to, że jest pod wpływem alkoholu. Potwierdziło to badanie wykonane przez wezwany wcześniej patrol ruchu drogowego. Pierwsze sprawdzenie wskazało ponad promil alkoholu w organizmie.

Teraz o losie 58 - latka zadecyduje sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.