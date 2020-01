Policja ze Sławna: Uważajcie, bo wypróżnią Wam konto! Jedna osoba straciła 10 tys. zł!

Tak niewinnie brzmiący komunikat może trafić na podatny grunt jeśli ktoś go dostanie na swój adres poczty elektronicznej, a wcześniej dokonał zakupów w internecie. Policjant mówi, że niska kwota dopłaty usypia czujność, bo nic nie podejrzewająca ofiara myśli, że o te "kilka groszy" przelała za mało pieniędzy. Nie chcąc stracić zakupów klika w podany link... STOP! Nie należy tak robić! Dlaczego?

- W ostatnim czasie w powiecie sławieńskim okradziono kilka kont bankowych. Jedna z osób straciła 10 tysięcy zł - mówi asp. szt. Tomasz Pruszyński z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. - Oszuści posługują się tzw. linkiem, który wysyłają ofiarom z komunikatem: "Jeśli chce Pani otrzymać zamówioną przesyłkę to należy dopłacić 50 groszy. W przeciwnym razie nie zostanie ona wysłana. Transakcji należy dokonać po przez poniższy link".

- Takie linki rozsyłają przestępcy chcący dobrać się do prywatnych kont bankowych - mówi asp. szt. Tomasz Pruszyński. - Innymi słowy link powoduje to, że wpada się w sidła zastawione przez przestępcę. Klikając w link następnie wykłada się mu na tacy swój login do konta i hasło.



Policja dodaje, że linki też są rozsyłane przez społecznościowe portale - komunikatory.

- Apelujemy o ostrożność i nie klikanie tego typu linków, czy wszelkich wiadomości rozsyłanych drogą elektroniczną, gdzie ktoś domaga się od Was - Internauci jakiejś zapłaty - przestrzega policjant. - Przypadki z powiatu sławieńskiego pokazują, że takie klikanie kończy się utratą realnych pieniędzy z konta bankowego - podkreśla.