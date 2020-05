Policja ze Sławna rozbiła grupę przestępczą zajmującą się dystrybucją narkotyków [ZDJĘCIA]

- Policja ze Sławna zatrzymała trzy osoby z terenu gminy Sławno. Są one podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dystrybucją narkotyków na terenie powiatu sławieńskiego - informuje Jarosław Płachta, prokurator rejonowy ze Sławna. - Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Wnioskowaliśmy do Sądu Rejonowego w Sławnie o ich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Posiedzenia aresztowe sądu w Sławnie miały miejsce w piątek - 15 maja 2020 roku popołudniu. Na zdjęciach prezentujemy to, co działo się w sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Sławnie oraz moment doprowadzenia z niego do policyjnego radiowozu jednego z podejrzanych plus część tego co przechwyciła policja.

- Sąd Rejonowy w Sławnie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec każdego z podejrzanych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące - mówi Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Rejonowego w Sławnie.