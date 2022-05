Polecamy Wam trasę pieszą i rowerową w okolicy Sławna ZDJĘCIA

Trasa - Sławno

Start - z okolicy budynku przy SP nr 2 w Sławnie. Dalej idziemy w kierunku żelaznego wiaduktu kolejowego wzdłuż Kanału Miejskiego. Tutaj możemy wybrać dwa warianty:

1. Pójść pod wiaduktem drogowym obwodnicy wzdłuż Kanału Miejskiego w kierunku małej elektrowni wodnej i dalej do Pomiłowa, gdzie znajduje się most na rzece Wieprzy. Trasa liczy ok. 4 km. Tą samą drogą można wrócić lub wypuścić się nieco dalej.

2. Możemy przejść pasem technicznym obwodnicy i zawracając - pokonując kolejny wiadukt drogowy - kierować się w stronę ul. Polanowskiej, aby skręcić w lewo i wejść na dawny nasyp kolejowy. Idąc nim też dojdziemy do Pomiłowa i później możemy wybrać się w stronę Gwiazdówka (tu jest wiata rowerowa, gdzie można wypocząć) i do Korzybia. To też świetna trasa rowerowa. Od Sławna do Korzybia w jedną stronę to ok. 15 km.