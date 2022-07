Polecamy bardzo fajne miejsca nad wodą w powiecie sławieńskim - ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

W Jeziorze Bukowo żyje około 20 gatunków ryb, m.in.: sandacz, troć wędrowna, szczupak, okoń, węgorz. Występuje tu także unikatowa, wędrowna populacja płoci i leszcze migrująca między zbiornikiem a Bałtykiem. UG Zobacz galerię (55 zdjęć)

Lubicie wypoczynek nad wodą? Zobaczcie, jakie są jeziora w powiecie sławieńskim oraz jaka jest przy nich infrastruktura turystyczna. Przeklikajcie galerię zdjęciową. To też świetne łowiska wędkarskie, oazy spokoju i również miejsca do plażowanie lub również do żeglowania. W Dąbkach - jezioro Bukowo - działa Centrum Sportów Wodnych. To fajne miejsca, aby wybrać nasz weekendowy wypad. Polecamy.