Pogoda w Sławnie. Sprawdź, jaka pogoda będzie w piątek, 27.12. Jaka będzie maksymalna temperatura?

Sprawdź pogodę na dzisiaj dla Sławna, a nie będziesz musiał wracać się do domu i przebierać. Sprawdziliśmy, jaka jest aktualna prognoza pogody dla Sławna na dzisiaj. Okazuje się, że możemy spodziewać się maksymalnej temperatury rzędu 3°C oraz wiatru o prędkości do 18 km/h. Co jeszcze czeka nas dzisiaj ze strony nieba? Przekonaj się, co odkryli meteorolodzy.

Pogoda na dzisiaj (piątek, 27.12) w Sławnie W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 3°C w cieniu. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 1°C. Opady pojawią się dzisiaj na 50 %. Ma spaść od 0.0 do 0 cm śniegu. Polecamy na każdą pogodę Te zawody były prestiżowe 20 lat temu. Jak jest teraz? Według meteorologów, dzisiaj w Sławnie może wiać z prędkością do 18 km/h. Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie -3°C. Kierunek wiatru będzie północno-wschodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na dzisiaj w Sławnie:

przelotne opady deszczu i śniegu. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na dzisiaj dla Sławna Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 27.12.2019: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo : 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2 Polecamy na każdą pogodę Chcesz psa? Musisz to zgłosić. Lista ras agresywnych Muzotok: Tulia - nowy, autorski utwór "Rzeka". Wideo