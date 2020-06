Podwójna okazja do rodzinnego świętowania w Pękaninie ZDJĘCIA

W związku z tym, przekazanie spóźnionych, ale szczerych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności dostojnemu Jubilatowi miało miejsce w środę - 24 czerwca 2020 r.. Wójt gminy Malechowo odczytał list gratulacyjny oraz wręczył bukiet kwiatów i kosz z upominkami.

Spotkanie należało do bardzo wzruszających, uczestniczyli w nim bliscy Pana Stanisława, żona Teresa oraz dzieci. Był tort, symboliczny toast i serdeczne życzenia. Stanisław Filipiak miał to szczęście, że świętował swoje okrągłe urodziny w lutym tego roku, przed wybuchem epidemii, a było to połączone z inną, piękną uroczystością - 65-tą, żelazną rocznicą ślubu małżonków.