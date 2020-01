Rolnicy, którzy przesłali zdjęcia do naszej redakcji apelują o sprawdzenie tego, co się dzieje z rowem odpływowym. Mówią, że na pobliskich polach jest bardzo grząsko i akcentują, że są one zagrożone podtopieniami. Dodają, że najlepiej sytuację obrazuje jedno ze zdjęć, gdzie widać pomost drewniany niemal będący już pod wodą.