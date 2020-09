Podczas uroczystej Mszy Św. Darłowo pożegnało franciszkanina o.Damiana Basaraba ZDJĘCIA

O. Damian Basarab został prowincjonalnym asystentem do spraw powołań i przewodniczącym komisji do spraw powołań w Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku. Żegnali Go wierni,Ministranci, przedstawiciele wspólnot, miasta, Fundacja Charytatywna Morze Miłości. Wystąpił przyjaciel fundacji reżyser i wokalista musicalowy z Bielska Białej Sebastian Chmiel. O.Damian Basarab, uwielbiany przez wiernych, na trwałe zapisał się w historii Darłowa jako autentyczny kapłan, nauczyciel, przewodniczący Fundacji Charytatywnej „ Morze Miłości” , opiekun ministrantów i wspaniały Człowiek.