" 17.01.2022r o godz. 20.00 w Sławsku (gm. Sławno) wybuch gazu odebrał mi wszystko co miałam, mój rodzinny dom- mój dach nad głową. (...) Wybuch zniszczył bardzo dużo, póki co budynek nie nadaje się do zamieszkania, co potwierdziła decyzja Inspektora Nadzoru Budowlanego. Za namową moich przyjaciół, znajomych oraz rodziny postanowiłam utworzyć tą zbiórkę i prosić Was o pomoc (...)".

