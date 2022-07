Plaża dla nudystów w gminie Darłowo. Jak tam trafić? ZDJĘCIA

Bez ubrania można legalnie wypoczywać na plażach w Dębkach, Międzyzdrojach czy Piaskach. A dzięki hitowi lata 1985 „Chałupy Welcome To” to właśnie ta miejscowość najbardziej kojarzy się z nudyzmem w naszym kraju. W Chałupach znajdziemy niemal 4-kilometrowy odcinek przeznaczony dla nudystów. Dzięki temu, że plażę otaczają sosny i tworzą swoisty zagajnik, warunki do opalania topless są idealne.

pixabay.com - zdjęcie ilustarcyjne