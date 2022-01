Piątkowy handel na targowisku w Sławnie - ceny owców i warzyw ZDJĘCIA

Targ miejski w Sławnie

- Przednówek to trudny okres w rolnictwie i także w handlu. To dlatego, że trzeba poczekać na to aż rolnicy uzyskają plony - komentuje Zdzisław Sieradzki, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Sławnie. - Dlatego nie dziwi, że na giełdach warzywnych ceny owoców i warzyw są dosyć wysokie.

Targ w Sławnie to miejsce, gdzie swoje płody rolne sprzedają rolnicy. Tutaj kupicie np. swojskie jaja w cenie od 80 gr do 1 zł za sztukę, czy też ziemniaki - 1,5 do 2 zł za kilogram. Kupicie także inne wytwory swojskie.

Ponadto część targu w Sławnie to miejsce, gdzie sprzedawane są wszelkie cuda świata. To tzw. pchli targ.