Park handlowy Sławno. Nowy sklep już działa - Pepco. ZDJĘCIA ze środka. Jak tu dojechać?

Park handlowy w Sławnie

Park handlowy w Sławnie. Jak dojechać? Sklepy są zlokalizowane przy ulicy Łącznej i Polanowskiej. Można tutaj dojechać przez centrum Sławna i wówczas trzeba kierować się na rondo 700-lecie i dalej ulicą Polanowską do wjazdu na parking. Jadąc od strony Słupska, czy Koszalina trzeba zjechać z obwodnicy do Sławna i zjechać do tego miasta tzw. ślimakiem. Przy końcu zjazdu jest ul. Łączna i bez problemu można zobaczyć Park handlowy w całej okazałości.