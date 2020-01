Panorama Morska z Jarosławca świętowała z pracownikami 25-lecie w Egipcie [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Szczęśliwi nabywcy Voucherów spędzą 3-dniowe wczasy w resorcie Panorama Morska.

Jako, że zdecydowana większość załogi Panoramy Morskiej to wieloletni pracownicy traktujący swoje miejsce pracy jako drugi dom, 25-lecie resortu świętowane było także ze swoją Panoramiczną Rodziną.

Zarząd zaprosił personel Panoramy Morskiej ( ponad 90 osób) do Egiptu na tygodniowe wczasy, by świętować wspólny sukces. To były ogromne emocje. Wszyscy opuścili swoje rodziny na tydzień, by móc świętować, integrować się i wspólnie przeżywać ten cudowny czas. Personel mieszkał w nowo otwartym 5* hotelu na wybrzeżu Morza Czerwonego. Codziennie organizowane były wycieczki z polskojęzycznym przewodnikiem, które pozwoliły poznać kulturę i historię Egiptu. Wyjazd był niesamowity, niezapomniany na pewno dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział.