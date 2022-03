Panie z gm. Darłowo włączyły się w akcję Pierwszej Damy RP ZDJĘCIA

"Rosyjskie Kobiety Zatrzymajcie Wojnę".

Pierwsza Dama - Agata Kornhauser-Duda zaapelowała, by korzystając z przypadającego Dnia Kobiet, zwrócić się do Rosjanek o działania na rzecz zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę. W akcję włączyły się mieszkanki gminy Darłowo w powiecie sławieńskim.

- Zwracam się z apelem do kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień pochłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z najważniejszych świąt w Rosji. Wykorzystajmy tę szczególną okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się w Ukrainie wojny. Poprośmy je o to, by dla pokoju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę, wystąpiły w dniu swego święta przeciw dalszemu rozlewowi krwi - zaapelowała w specjalnie przygotowanym na Dzień Kobiet nagraniu Agata Kornhauser-Duda.