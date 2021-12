Pandemia. Sporo zakażeń w p. sławieńskim i zgon. Komentarz szefa szpitala w Sławnie ZDJĘCIA - 6 i 7 XII. 2021

- Wydaje się, że zbliżamy się do szczytu IV fali koronawirusa w powiecie sławieńskim lub jesteśmy jej blisko - ocenia Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Mam na myśli liczbę zachorowań, bo w szpitalu będziemy się zmagali z czwartą falą jeszcze przez dłuższy czas. Chciałbym tu zdecydowanie podkreślić, że najlepszym orężem w walce z COVID-19 są aktualnie szczepienia. Nawet jeśli ktoś zachoruje na koronawirusa będąc zaszczepionym to - ma bardzo dużą szansę - przejść tę chorobę delikatnie. Na oddziale COVDI-owym naszego szpitala dominują osoby niezaszczepione i one zakażenie przechodzą ciężko i bardzo ciężko. Niestety bywa też tak, że trafiają do nas za późno i ich organizm nie jest w stanie sobie już poradzić z tą chorobą.

