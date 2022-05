P. sławieński: Piękny widok? Ale nie dla rolnika! ZDJĘCIA

Rolnicy napisali petycję

- Powiatowa Izba Rolnicza w Sławnie wnosi sprzeciw dla niszczenia upraw przez dzikie ptactwo i zwierzynę - mówi Zdzisław Sieradzki, szef Powiatowej Izby Rolniczej w Sławnie - Przepisy, ustawa o ochronie środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska i Ochrony Klimatu to dla nas nadgorliwość władz państwa oraz ekologów. Uważamy, że płoszenie dzikich zwierząt i ptactwa może zapobiec szkodom w rolnictwie, czy wręcz zniszczeniu upraw. Jeśli chodzi o łabędzie to lubią one zajadać się naszym rzepakiem. Możemy tylko popatrzeć, jaki konsumują nasze uprawy ze smakiem i ewentualnie sfotografować te ptaki na „stołówce”. Bo nic więcej nie można z tym zrobić. Co więcej nie należą się nam odszkodowania z tytułu takich szkód. W mojej ocenie tutaj jest naruszana własność prywatna i dobra osobiste, których nienaruszalność gwarantuje Konstytucja RP.