P. sławieński. Od 6 maja mają być częściowo otwarte żłobki i przedszkola. Jak to zorganizują? - aktualizacja

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 6 maja umożliwiono działanie żłobków i przedszkoli w reżimie sanitarnym. Ma to być tylko opieka dla dzieci rodziców pracujących. Z zastrzeżeniem, że decyzję podejmuje organ prowadzący przedszkole po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i podmiotów nadzorujących.

Wójt akcentuje, że otwarcie przedszkola to potencjalnie wiele problemów w dobie zagrożenia koronawirusowego.

- Mam tu wiele wątpliwości - akcentuje.

Gmina Malechowo

- Wszystkie kroki rządu odczytuję jako decyzje pod zorganizowanie wyborów prezydenckich - Radosław Nowakowski, wójt gminy Malechowo. - U nas są dwa przedszkola. Jedno w Malechowie, a drugie w Ostrowcu. Czy je otworzymy? Nie wiem. Podejmiemy decyzję zgodną z rozsądkiem. Mam tutaj bardzo wiele wątpliwości.

Wójt dodaje, że na 6 maja nie widzi możliwości otwarcia przedszkoli w gm. Malechowo.

Gmina Sławno

- Sprawdzimy, jakie jest zapotrzebowanie na pobyt dzieci w przedszkolach - mówi Ryszard Stachowiak, wójt gm. Sławno. - Jestem za tym, aby umożliwić rodzicom powrót do pracy.

Wójt zaznacza, że wszystko zostanie dokładnie przeanalizowane i będzie podjęta decyzja.

Miasto Sławno

- Mamy cztery przedszkola miejskie i żłobek. Trzeba na nowo przeanalizować sytuację i sprawdzić jakie jest zainteresowanie rodziców pobytem dzieci w przedszkolach i żłobku - mówi Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Na pewno będą dokładne wytyczne ile dzieci może być w przedszkolu w odniesieniu do powierzchni przedszkola, czy żłobka. Wszystko sprawdzimy i podejmiemy decyzję.

Miasto Darłowo

- Jestem za tym, aby dzieci wróciły do przedszkoli. Tego też oczekują rodzice. Na pewno będą szczegółowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, jak to należy zorganizować. Aktualnie ich nie ma. Gdy będą to przeanalizujemy sytuację i podejmiemy decyzję - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.