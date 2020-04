P. sławieński: Gdzie i kiedy są rozdawana maseczki i płyny do dezynfekcji? RAPORT

- Dotarł dzisiaj do nas płyn do dezynfekcji rąk - informuje Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. - Od poniedziałku,20 kwietnia 2020 r., zaczniemy jego dystrybucję wśród mieszkańców Gmina Postomino. Każde gospodarstwo domowe otrzyma jedną butelkę płynu.

Od poniedziałku (tj. 20.04.2020r.) zostanie przekazana pierwsza partia maseczek, która rozdysponowana zostanie na podstawie list, przygotowanych według deklaracji opłat za odpady komunalne. W miejscowościach: - Malechowo - maseczki do odebrania w sklepie Pod Wozem Lewiatan; - Kosierzewo - maseczki do odebrania w Świetlicy Wiejskiej w godzinach 9:00-12:00; - Ostrowiec - maseczki do odebrania w Domu Wiejskim w Ostrowcu w godzinach 9:00-12:00.

Miasto Sławno

Kolejne partie środków ochronnych sukcesywnie dostarczane

Dom Hospicyjno - Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie oraz Szpital Powiatowy w Sławnie zwrócili się z prośbą o wsparcie w postaci kombinezonów ochronnych.

Decyzją Krzysztofa Frankensteina - burmistrza Sławna przekazano do tych ośrodków atestowane kombinezony ochronne wraz z obuwiem. To miejsca, które bardzo czekały na tę pomoc!

Ponadto trwa dostarczanie kolejnej partii maseczek ochronnych dla mieszkańców Sławna. Dziś trafiły m.in. na ul. Kosynierów, Ogrodową, Rolną, Sadową, Plac Traugutta, Morską, Okrzei, Mielczarskiego, Skłodowską oraz Lipową.

- Dziś dostarczyliśmy ok. 2000 sztuk maseczek, z czego 800 sztuk to maseczki uszyte tylko dziś przez nasze zespoły działające w Sławnie! Łącznie przekazaliśmy już ponad 5000 sztuk maseczek dla mieszkańców, służb mundurowych, medycznych oraz przychodni. W kolejnych dniach maseczki będą dostarczane sukcesywnie do pozostałych domostw - informuje Rafał Szymczewski z UM w Sławnie.

Darłowo

Tutaj maseczki także są sukcesywnie rozdawane mieszkańcom. Akcja ta trwa i włączono do niej trzy punkty stacjonarne, do których każdy mieszkaniec Darłowa wciąż może zgłosić się po maseczki. Te punkty to: