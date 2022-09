P. sławieński. Czy w szkołach i przedszkolach zimą będzie ciepło? Czy będą oszczędności? RAPORT

Zima w szkołach i przedszkolach coraz bliżej

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa mówi, że ten samorząd nie planuje zimą oszczędzać na ogrzewaniu w miejskich placówkach oświatowych.

- Przygotowujemy się do zimy, aby zapewnić ciągłość pracy w miejskich placówkach oświatowych i nie jest ona zagrożona z uwagi na to, że ceny ciepła idą w górę - mówi burmistrz.

Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo mówi, że tutaj też nie planuje się oszczędzania na ogrzewaniu i odsyłania dzieci na zdalne nauczanie zimą.

- Mamy już zapewniony opał do końca tego roku kalendarzowego - wylicza wójt. - Mowa o węglu i pelecie. Węgiel zdrożał trzykrotnie, ale mamy na jego zakup środki w budżecie gminnym. Kłopotem jest właśnie jego dostępność, a z drugiej strony trzeba mieć też miejsce, aby zapas węgla składować i o to też nie jest łatwo. Ale nie planujemy odsyłać zimą dzieci, ze szkół do domów. Jeśli była by trudna sytuacja z opałem to w pierwszej kolejności zaoszczędzimy na świetlicach wiejskich, ale na t en moment takich planów nie mamy - podkreśla wójt gminy Darłowo.