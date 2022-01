Ostrzeżenie przed wichurą dla p. sławieńskiego i woj. zachodniopomorskiego - 16.01.2022 r.

Uwaga na wichurę!

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na terenie wszystkich powiatów woj. zachodniopomorskiego.

Przewiduje się od godz. 21:00 dnia 16.01.2022 do godz. 16:00 dnia 17.01.2022 wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie w pasie nadmorskim do 110 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w godzinach porannych i przed południem. W głębi lądu silny wiatr rozpocznie się po północy.

Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.