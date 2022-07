Ostrzeżenie przed burzami z gradem dla p. sławieńskiego i zachodniopomorskiego - 1 lipca 2022

Ostrzeżenie dla powiatu sławieńskiego - 1 lipca 2022

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 3

Obszar województwo zachodniopomorskie - powiat sławieński

Ważność: od godz. 15:00 dnia 01.07.2022 do godz. 24:00 dnia 01.07.2022

Przebieg

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm,lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad.Możliwość utworzenia się trąby powietrznej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%