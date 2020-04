Ocalają od zapomnienia swoją historię - unikalne ZDJĘCIA- wsi - Jeżyczek

Cztery lata temu Jeżyczki zainicjowały akcję-konkurs z nagrodami pt. "Ocalić od zapomnienia".

- Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby pamiątek (zdjęć, dokumentów, wycinków prasowych...) związanych z naszymi kochanymi Jeżyczkami - mówi Radosław Grzebień z Jeżyczek. - Rok 2020 jest szczególny dla Jeżyczek. 75 lat temu (dokładnie 6 marca) nasze ziemie wróciły do Macierzy, a 70 lat temu grupa fantastycznych młodych ludzi powołała u nas do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Okrągłych dat jest oczywiście więcej (jeśli o jakiejś wiecie, podzielcie się z nami) - w maju chociażby 80 lat skończy Pan Jan Kaźmierczak - nauczyciel, wychowawca i działacz sportowy, a w grudniu obchodzić będziemy 5 rocznicę śmierci Wielkiego Człowieka, Pana Ryszarda Chaleckiego - żołnierza walczącego o wolną Polskę, jednego z pierwszych osadników i współzałożyciela OSP.