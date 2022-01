Noworoczny bieg z Jarosławca do Darłowa. Ściana wiatru i deszczu na trasie ZDJĘCIA, WIDEO Tomasz Turczyn

W niedzielę - 2 stycznia miała miejsce pierwsza impreza sportowa w 2022 roku w powiecie sławieńskim. To był XVIII Noworoczny Bieg Parku Wodnego Jan z Jarosławca do Darłówka Wschodniego. To jest 15 km. Uczestnicy wystartowali w Jarosławcu przy Punkcie Informacji Turystycznej, a metą był teren Parku Wodnego Jan w Darłówku Wschodnim.