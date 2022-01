Noworoczne spotkanie PSL 2022 i laur dla mieszkańca gminy Postomino ZDJĘCIA

Złota Koniczynka dla mieszkańca gminy Postomino

W tegorocznym spotkaniu noworocznym PSL powiat sławieński miał dwa dodatkowe akcenty. Z rąk posłów wiceprezesa Zarządu Krajowego PSL - Dariusza Klimczaka i prezesa Zarządu Wojewódzkiego - Jarosława Rzepy Kazimierz Ordon z gminy Postomino [to wieloletni działacz PSL, rolnik - przedsiębiorca działający m.in. w strukturach Powiatowej Izby Rolniczej w Sławnie, to też strażak OSP ] otrzymał odznaczenie za zasługi dla ruchu PSL Złotą Koniczynkę. Zaś Joanna Koguciku odebrała legitymację wstąpienie do ruchu PSL.

Odznaczenie „Złota Koniczynka” przyznawane jest za szczególne i ważne osiągnięcia w działalności politycznej, w pracy zawodowej i społecznej, samorządowej oraz kulturowo - oświatowej dla ruchu ludowego, wsi i rolnictwa.