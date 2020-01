Noworoczna Gala 2020 w Darłowie i wyróżnienia. Komu je wręczył burmistrz? [ZDJĘCIA]

W kinie „Bajka” Darłowie 9 stycznia 2020 odbyło się noworoczne spotkanie samorządowe. Wręczono na nim wyróżnienia za najważniejsze inicjatywy ubiegłego roku. Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz na wstępie podsumował ubiegłoroczne inicjatywy i dokonania oraz podziękował mieszkańcom miasta i firmom za ich wkład w rozwój Darłowa.

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa wręczył gratulacje i podziękowania nast. następującym osobom: Patrycja Walków - za zaangażowanie, kreatywność i ogromny wkład Przedszkola Przy Szkole w życie społeczne naszego miasta. Niezwykła pomysłowość i chęć działania zamieniają się nie tylko w setki uśmiechów najmłodszych mieszkańców Darłowa, ale również przekładają się na udział Przedszkola Przy Szkole w licznych imprezach miejskich i wydarzeniach, choćby takich jak np. doroczne spotkania przedwigilijne czy miejskie uroczystości państwowe Wiktor Sawicki - za rozsławianie Darłovii Darłowo na piłkarskiej mapie Polski. Wiktor Sawicki to bezapelacyjny król strzelców poprzednich i obecnych rozgrywek z udziałem naszej drużyny, strzelec łącznie ponad 100 bramek dla Darłovii. Dzięki swojej walecznej postawie i kunsztowi strzeleckiemu dał bardzo wiele radości naszym kibicom. Popularny Saviola to wyborny snajper, którego zazdroszczą nam drużyny z całego regionu.



Agnieszka i Leszek Klinowie - właściciele Fabryki Domów Mobilnych Lark Leisure Homes za nieustanny rozwój firmy wykorzystującej najnowsze technologie w świecie domów mobilnych i budownictwa szkieletowego. Stworzenie najnowocześniejszej linii produkcyjnej skutkuje nie tylko zdobywaniem kolejnych certyfikatów i atestów, ale także szeregiem wyróżnień w regionalnych i krajowych konkursach gospodarczych. A to przyczynia się do promocji Darłowa i budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta, jako marki związanej nie tylko z turystyką, ale również z nowoczesnym przemysłem

Jerzy Olszewski - właściciel stylizowanych jednostek pływających za organizowanie rejsów wycieczkowych, dzięki którym turyści z całej Polski i zza granicy mogą poznawać Darłowo z najpiękniejszej strony, czyli od strony morza. Swoją działalność łączy z okazywaniem bezinteresownej pomocy i wspieraniem organizacji i stowarzyszeń. Janina i Zygmunt Kroplewscy - za nieustanne kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez ciągłe rozwijanie jego potencjału turystycznego. Hotel Jan i apartamentowiec Kropla Bałtyku to miejsca na turystycznej mapie Pomorza, z których wszyscy możemy być dumni. Państwo Kroplewscy to również deweloperzy, którzy poprzez budowę w ostatnim czasie kilkuset mieszkań wakacyjnych dostosowanych do potrzeb wielu Polaków, umożliwili realizację wielu marzeń o posiadaniu własnego „m” nad morzem i wypoczynku na darłowskich plażach

Jarosław Dąbrowski - twórca projektu „Baltic Korona” za rozpoczęcie drugiego etapu tej inwestycji zdecydowanie podnoszącej potencjał turystyczny nadmorskiej dzielnicy Darłowa - Darłówka. Kompleks wygodnych apartamentów wraz z restauracją Baltic Korona doskonale wpisał się w obraz miasta i stał się impulsem do wprowadzania w życie kolejnych ambitnych wizji biznesowych, z których znany jest Jarosław Dąbrowski i o których z pewnością jeszcze usłyszymy.



Peter Taffeiren z firmy POC Partners- deweloper i inwestor projektu „Marina Royale Darłowo”. Za sukces pierwszego etapu budowy kompleksu, który docelowo tworzyć będą trzy luksusowe rezydencje mieszkalne. W ubiegłym roku wydarzeniem wakacji było otwarcie nowej restauracji Lido z widokiem na morze, która swym potencjałem i znakomitą kuchnią przyciąga do Darłowa również miłośników niebanalnych i wyszukanych smaków. Nie byłoby projektu Marina Royale, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie lidera i wizjonera, którym jest pan Peter Taffeiren. Pan Peter Taffeiren to przedsiębiorca z Belgii, który jest również wielkim filantropem wspierającym w Darłowie wiele inicjatyw społecznych, między innymi program stypendialny, wolontariat i sport, wcześniej piłkę nożną, a obecnie kolarstwo.

Grupa pracowników Urzędu Miejskiego w Darłowie-za wyjątkowy występ podczas koncertu „Na cztery strony świata”. Przyjaciele pracującej w Urzędzie Miejskim w Darłowie Justyny Filipek zaśpiewali, by wesprzeć ją w nierównej walce z chorobą. Otulili dźwiękami i wysłali solidną dawkę miłości. Otworzyli też poprzez swój występ serca i portfele mieszkańców miasta, którzy szczodrze wsparli akcję zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebującej Justyny. Gwiazdą Tegorocznej Darłowskiej Gali Samorządowej była Estera Naczk – Suska- znakomita wokalistka i Osobowość roku 2019 w dziedzinie kultura. Akompaniował jej na klawiszach Piotr Belak z Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej. Z werwą i humorem Noworoczną Galę Samorządową perfekcyjnie poprowadził Daniel Frącz.

