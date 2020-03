Nowe obostrzenia rządowe - komentarz redakcji i symbol zmian [ZDJĘCIA]

Komentarz redakcji

Trzeba sobie powiedzieć jasno i wprost - to jest wojna z wirusem, który jest niezwykle zaraźliwy. Nie ma na niego szczepionki, ani lekarstwa, które by go jednoznacznie zwalczało. Naukowcy na całym świecie starają się pokonać tę chorobę, ale potrzeba im czasu. I tutaj każdy z nas może czuć się, jak żołnierz mający do wykonania określone zadanie i trzeba się z tego wywiązać. Jak dla mnie - aktualnie - symbolem tej wojny stają się jednorazowe rękawiczki, których obowiązek noszenia wprowadzono w sklepach. Stąd prezentuję je na zdjęciach. Na kolejnych - graficznie są pokazane - nowe regulacje rządowe. Popieram je. Trzeba się do nich stosować. Od naszej odpowiedzialności zależy, jak przejdziemy przez kryzys pt. "koronawirus". Życie i wydarzenia z innych krajów pokazują, że można go przejść różnie. Mam nadzieję, że każdy z nas potrafi wyciągać odpowiednie wnioski. Wyciągać wnioski i też dzielić się nimi z seniorami. Bo choćby w Sławnie można było, w ostatnich dniach, zaobserwować, że dużo starszych osób zwyczajnie spacerowała bez celu po ulicach miasta. Kochani sądzę, że przed nami - bliskimi seniorów - jest bardzo ważne wyzwanie. Każdy z nas musi z nimi dyskutować i tłumaczyć, że trzeba się dostosować do obostrzeń. Trzeba, bo jeśli tego nie zrobią to możemy wylać morze łez. Oby do tego nie doszło. Tego sobie i Wam wszystkim życzę. Bądźmy osobno, ale razem. Odpowiedzialni za siebie i naszych bliskich. Tyle... I aż tyle!