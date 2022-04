Niezwykłe pisanki z motywem Sławna. Artystyczne cuda ZDJĘCIA

Artystyczne pisanki ze Sławna

Są jedyne w swoim rodzaju. Niepowtarzalne, a ich wygląd zależy od natchnienia artysty. Andrzej Czerwieniec ze Sławna wykonuje je od wielu lat... Zresztą nie tylko on, bo to talent zakodowany w genach jego rodziny - to samo, co on potrafią jego dwie siostry.

Pisanki! To im poświęcił większą część swojego życia. Co więcej sławnianin uważa, że sztukę ich wykonywania doprowadził do mistrzostwa. Bo jak mówi trudne jest namalowanie określonego obrazku, czy wzoru na pisance, a on robi coś, co jest dużo trudniejsze. Wzory i różne motywy wycina, z chirurgiczną precyzją, w wydmuszce z jaja. Końcowy efekt jest imponujący. Zobaczcie na zdjęciach.