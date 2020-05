Niedzielny handel rolniczy na targowisku w Sławnie [ZDJĘCIA] - 24.05.2020 r.

Ponadto na targowisku można kupić jajka z własnego chowu i te są np w cenie 80 groszy od sztuki. Nie brak też pomidorów, ale także kupi się różne środki ochronne, czy karmy dla ptactwa. Zobaczcie na zdjęciach przekrój asortymentu.

Patrząc na zdjęcia ma się wrażenie, że przestaliśmy się bać zagrożenia koronawirusowego. Bo frekwencja na targowisku jest bardzo duża. Ale taki jest też trend w Polsce i na świecie. Czyli chodzi o odmrażanie gospodarki. M.in. Donald Trump powiedział w minionym tygodniu, że USA ponownie nie zamrożą gospodarki oraz wskazał, że jeśli pojawią się ogniska koronawirusa to będą one - z całą stanowczością - gaszone. Co też nie oznacza, że można sobie pozwolić na zrezygnowanie ze społecznego dystansu, czy wszelkich środków zapobiegawczych mających zredukować rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Pamiętajmy o tym. Uważajmy na siebie i innych. Chrońmy seniorów i im pomagajmy. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.