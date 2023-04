Niedziela handlowa - 02.04.2023 - rekordowa na targu zwierzęcym w Sławnie. Zdjęcia

Niedziela handlowa na targu w Sławnie

Niedzielny targ zwierzęcy w Sławnie - ul Mickiewicza - to unikalne miejsce. Tu handlują i sprzedają rolnicy oraz hodowcy gołębi pocztowych z całego regionu m.in. ze Słupska, czy Koszalina i oczywiście z p. sławieńskiego.

Niedziela handlowa - Niedziela Palmowa na targu w Sławnie to tłumy kupujących i sprzedających. Byliśmy tam. Zobaczcie zdjęcia. Śpieszcie się, bo niedzielny targ działa tylko do godz. 12. Polecamy to miejsce.

Kupicie tutaj jajka od rolników w cenie od 1 zł do 1,6 zł od sztuki. Polecamy.