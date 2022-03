Niedziala handlowa w Sławnie. Tu się handluje na całego ZDJĘCIA

Targ w Sławnie bije rekordy popularności

Powodzeniem cieszą się też króliki, ale tutaj cenny są różne i zaczynają się od 50 zł do 100 zł za sztukę. Gołębie hodowlane to inna "para kaloszy". Bo tutaj cennik jest bardzo rozstrzelony. Gołębia można kupić już za 20 zł od sztuki, ale też nawet i za 500 zł.

W ślad za hodowcami i rolnikami podążają osoby oferujące różne akcesoria związane z szeroko rozumianą hodowlą. Kolorytu tego miejsca dopełniają osoby sprzedające np. ziemniaki, czy marchewkę swojską lub owoce i warzywa.

Targ w Sławnie jest czynny w niedziele od godz. 6 do ok. 12. Ponadto we wtorki i piątki od godz. 6 do 12/13, ale w te ostatnie dwa dni kupicie tutaj warzywa owoce, ale także i inne rzeczy. Nie brakuje tu też tzw. pchlego targu.