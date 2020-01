Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Sławieńskiego 2019 roku. Ruszyło głosowanie! Nadal czekamy na nominacje

____________________

Osobom nominowanym i klubom sportowym serdecznie gratuluję. Już sama nominacja dowodzi, że każda z osób, czy klubów - mówiąc wprost - wykonuje dobrą robotę! Brawo! Każdy kto miał lub ma do czynienia ze sportem, obojętnie w jakim wydaniu, wie doskonale, że sportowi trzeba poświęcić wiele wolnego czasu. Lokalny sport ma to do siebie, że działacze, trenerzy, sportowcy tak robią, co warto podkreślać.

W stawce nominowanych są osoby, które świetnie sobie radzą np. w IV lidze, są osoby kapitalnie biegające. Mamy kolarki i to rekordzistkę Polski, ale też młodego pływaka, który też ustanawia - w swojej kat. - rekordy Polski. Są osoby, które sportowi poświęcają społecznie swój czas i działają, aby inni mieli warunki dla trenowania. Stąd w tym roku kategoria: Trener/Działacz. Życzę wszystkim świetnego sportowego roku 2020 i zapraszam Państwa - Czytelników do wspólnego podsumowania tego, co wydarzyło się w sporcie w 2019 roku w powiecie sławieńskim.

Tomasz Turczyn

redaktor "Dziennika Sławieńskiego"

WAŻNE DATY!

17.01.2020 - start głosowania o godz. 12

18.02.2020 - koniec głosowania o godz. 22

Start głosowania w piątek - 17 stycznia 2020 roku w samo południe. Koniec we wtorek - 18 lutego 2020 r. o godz. 22. Listy sportowców są jeszcze otwarte do końca stycznia 2020 r. Oznacza to, że można dokonywać kolejnych zgłoszeń - tel. 797 001 067 lub db.slawno@prasa.gda.pl

Głosowanie - w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sławieńskiego 2019 roku - odbywa się w czterech kategoriach:

- Sportowiec Roku 2019

- Junior Roku 2019

- Klub Roku 2019

- Trener/Działacz Sportowy Roku 2019