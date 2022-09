Nadleśnictwo Sławno w piątek -30.09.2022 r. - rozdaje drzewka i krzewy za darmo ZDJĘCIA

Rozdają z darmo w Sławnie

- Zapraszamy na plac kardynała Wyszyńskiego w Sławnie. Drzewa i krzewy wydajemy do godziny 14 - informuje Piotr Szymański z Nadleśnictwa Sławno.

W Sławnie to już trzecia edycja tej akcji. Co jest do wzięcia?

- Sosna

- Buk

- Świerk

- Dąb

- Brzoza

- Lipa

- Jarzębina

- Czereśnia

- Jodła