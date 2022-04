Nad Darłowem amerykański bombowiec strategiczny - latająca forteca i dwa myśliwce ZDJĘCIA

Samoloty nad Darłowem

- Jakiś czas temu na niebie. Boeing B-52H Stratofortress (amerykański bombowiec strategiczny) w towarzystwie myśliwca - mówi Grzegorz Wandas, pasjonat lotnictwa z Darłowa. - Myśliwce łatwiej usłyszeć niż zobaczyć a to dlatego że najczęściej lecą na tyle wysoko by nie można było go dostrzec i na tyle nisko by nie zostawiać za sobą smugi kondensacyjnej. Najczęściej słychać z oddali tylko jego cichy dźwięk silników co właśnie tym razem skłoniło mnie do spenetrowania nieba nad głową. Do zdjęć dołączam zdjęcie modelu B-52H z mojej kolekcji. Po dokładnym przeanalizowaniu jednego ze zdjęć widać, że myśliwce były dwa.

Dla zobrazowania jak wygląda amerykański bombowiec strategiczny pan Grzegorz dodał model takiego samolotu, który sam wykonał.

Boeing B-52 Stratofortress to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Bombowiec B-52 jest w stanie przenieść 31 500 kg różnego rodzaju broni konwencjonalnej (bomby, miny, rakiety) oraz bomby jądrowe (B28, B43, B53, B61, B83). Typowy ładunek konwencjonalny to (przykładowo) 51 bomb 500-funtowych (241 kg). B-52 może też przenosić 20 pocisków manewrujących do atakowania z większych odległości (stand-off). Ta maszyna przyleciałą do Polski z lotniska w Wielkiej Brytanii.