Nad Bałtykiem, ale 100 lat temu. Zobaczcie port Darłowo i tutejsze plaże. Zdjęcia.

Darłowo dziś

Darłowo to 14-tysięczne nadmorskie miasto leżące w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Położone jest nad Morzem Bałtyckim, w dolinie rzek Wieprzy i Grabowej. Miasto o ponad 700-letniej tradycji może pochwalić się nie tylko średniowiecznym rodowodem, ale również zaszczytnym mianem miasta królewskiego. To z uwagi na fakt, iż to właśnie w Darłowie w roku 1382 urodził się Eryk I Pomorski - król Danii, Szwecji i Norwegii zjednoczonych Unią Kalmarską. 200 lat temu, po wschodniej stronie portu powstaje jedno z najstarszych kąpielisk morskich - Darłówko. Zobaczcie m.in. klimat tego kąpieliska na starych pocztówkach.