Na parkingach w polskim Dubaju pełno aut. ZDJĘCIA z Jarosławca

Polski Dubaj - sztuczna plaża w Jarosławcu

Polski Dubaj to ogromna sztuczna plaża w Jarosławcu (gm. Postomino - powiat sławieński) położonym w sercu wybrzeża środkowego. Plaża jest tak ogromna, że są tutaj dwa boiska do gry w plażową siatkówkę i piłkę nożną. Boiska są na tle ogromnej plaży niewielkimi. Zobaczcie to na zdjęciach. Sprawdziliśmy, jak się plażuje na polskim Dubaju i wybraliśmy się tam przed godz. 10, gdy letnicy dopiero zaczynają się schodzić. Zdjęcia są z lipca 2022 roku, a więc prezentują wygląd sztucznej plaży na Bałtyku aktualny. Istotne jest to, że na polskim Dubaju jest stanowisko z ratownikami, którzy strzegą kąpiących się w Bałtyku.

Warto też dodać, że w polskim Dubaju organizowany jest Międzynarodowy Bieg po Plaży. W tym roku ta impreza miała 30 - jubileuszową edycję. Bieg jest na 15 km i 5 km trzeba przebiec plażą w Jarosławcu. Część biegaczy, biegaczek pod tę imprezę planuje swoje urlopy i m.in. korzysta z uroku sztucznej plaży - polskiego Dubaju.