Mocne słowa Rafała Trzaskowskiego w nadmorskim Darłowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Spotkaliśmy się wczoraj w większym gronie samorządowym i w gronie przedsiębiorców - mówił Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Wszyscy się martwimy co z sezonem turystycznym, co z wakacjami? My jesteśmy uzależnieni od ruchu turystycznego. Mamy wrażenie, że niestety rządzący troszeczkę nie nadążają za rzeczywistością. Za chwilę wakacje, a my ciągle mamy zamknięte baseny w hotelach, ciągle nie wiemy jak mają funkcjonować kąpieliska. I to jest nasza troska i też prośba do pana prezydenta Trzaskowskiego, żeby interweniował - dodał burmistrz Klimowicz.

- Wszyscy odnotowujemy spadek dochodów gmin na poziomie 40 procent - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Tutaj w gminach nadmorskich te spadki są jeszcze większe, dlatego, że 70-80 procent wpływów zależy od turystyki.