Młodzież z ZSA w Sławnie na praktykach w Hiszpanii i Włoszech - ZDJĘCIA

Uczniowie ZSA w Sławnie na praktykach w Europie

Młodzi ludzie zdobywają doświadczenie w Europie.... Pod takim hasłem młodzież z ZSA odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

- Pierwszy etap realizowaliśmy w ubiegłym roku – były to praktyki w Grenadzie. W tym roku udaliśmy się na 2 tygodnie do Apulii we Włoszech, a konkretnie do miejscowości Martina Franca - mówi jedna z uczestniczek takich praktyk z ZSA w Sławnie. - Zauroczyło nas tam piękne białe Stare Miasto położone na wzgórzu, tam mieliśmy zakwaterowanie i głównie tam odbywaliśmy praktyki.