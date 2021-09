MKS Święc Sławno w Słupsku. Sławno startowało w memoriale ZDJĘCIA, WYNIKI

Pozostali startujący w Słupsku mieli wyniki zbliżone do swoich rekordów:

Piotr Kowalczyk-15,04s

Bartek Kasprzak- 14,33 s

Igor Buze -15,04s

Szymon Kamelski -15,75s

Maja Gondek – 14,45s

- Są to bardzo dobre wyniki, które są dobrym punktem wyjściowym do dalszego szkolenia i przygotowania do kolejnego sezonu startowego w hali i na stadionie - komentuje Leszek Kapała, jeden z trenerów MKS Święc Sławno.

Trenerami w MKS Święc Sławno są: Renata Pietruszka i Leszek Kapała.