MKS Sława Sławno rozpoczęła treningi w 2020 roku [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zespół trenuje pod okiem szkoleniowca Macieja Mikulskiego, który zaliczył z nim bardzo udaną rundę jesienną. Zajęcia są trzy razy w tygodniu - hala, boisko orlik w Sławnie przy ulicy Kossaka plus siłownia.



- Treningi są w poniedziałek, wtorek, czwartek - mówi Maciej Mikulski. - Chcemy zatrzymać całą kadrę z jesieni. Z "nowych - starych" twarzy na zajęciach widać Patryka Filipowskiego z Łętowa, którego chcemy sprawdzić. Jest też Dominik Bajtek, który będzie próbował pomóc zespołowi swoim doświadczeniem. Być może nie w pełnym wymiarze meczowym, ale na pewno jego ogranie by się nam przydało. Akces zapowiedział także Łukasz Matuszewski, który wraca - do pełnej sprawności - po kontuzji. Reszta jest w sferze dyskusji, przypuszczeń i niekoniecznie ze zmian kadrowych może coś wyjść.