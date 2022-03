Militarystyczny Fort Mariana w Malechowie. Prototyp pojazdu wojskowego USA ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Unikat... Marian Laskowski prowadzący w Malechowie prywatne muzeum techniki wojskowej wzbogacił je o nowy eksponat. I to nie byle jaki! To eksperymentalny pojazd wojskowy USA, który nie wszedł do masowej produkcji. Według Mariana Laskowskiego na świecie tego typu maszyny są bardzo rzadkie. Mówi on, że wie o jednym! Tym, który posiada.