Mieszkanka Sławna w prosty sposób straciła 680 zł. Policja ostrzega i apeluje

Uwaga na oszustów

- Ostrzegamy przed udostępnianiem kodów komukolwiek, szczególnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych i podczas zakupów online. Szczególną ostrożność należy zachować przy transakcjach finansowych - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Oszuści działają najczęściej w ten sposób, że włamują się na konto ofiary na portalu społecznościowym i za pomocą komunikatora wysyłają z niego wiadomości do znajomych z informacją o konieczności dokonania drobnej opłaty tłumacząc się nagłą potrzebą, na przykład, że właśnie stoją przy kasie i zapomnieli portfela, muszą pilnie zapłacić kupić bilet, a nie mają portfela. Następnie proszą o podanie kodu BLIK, dzięki któremu wypłacą pieniądze z bankomatu, lub zapłacą za zakupy. Niczego nieświadoma ofiara jest przekonana, że pożyczyła pieniądze znajomemu, w rzeczywistości trafiają one do przestępców.