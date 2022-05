Mieszkanka powiatu sławieńskiego straciła 20 tysięcy zł. Nowa metoda oszustwa

Mieszkanka powiatu sławieńskiego straciła 20 tysięcy zł

- Do darłowskiego komisariatu zgłosiła się mieszkanka powiatu sławieńskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że na początku maja telefonicznie skontaktował się z nią mężczyzna, który zaproponował jej zarobek poprzez internet. Oferta, którą złożył miała dotyczyć akcji i obrotu nimi na giełdzie finansowej. Mieszkanka powiatu uznała ofertę na tyle atrakcyjną i wiarygodną, że postanowiła skorzystać z okazji i zarobić. W tym celu przelała na wskazane konto pieniądze w kwocie 800 złotych - opisuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Przestępczy proceder trwał kilka dni, podczas których kobieta kilkukrotnie rozmawiała z różnymi „konsultantami” i „analitykami”. Za namową jednego z nich zainstalowała na swoim komputerze aplikację AnyDesk i podała kod do tej aplikacji, dając mu tym samym możliwość do zdalnego sterowania pulpitem. Cały czas była namawiana do inwestowania wyższych kwot pieniędzy. Gdy kobieta podczas kolejnej rozmowy z „analitykiem” nie zgodziła się do wykonywania kolejnych transakcji i chciała wypłacić pieniądze, działając pod pretekstem przelania pieniędzy na konto bankowe została nakłoniona do zainstalowania aplikacji AnyDesk na telefonie. Chwilę później kobieta widziała jak przestępca przelewa jej oszczędności na inne konto. Próby zablokowania transakcji nie doszły jednak do skutku i tym samym mieszkanka powiatu sławieńskiego straciła łącznie ponad 20 tysięcy złotych.