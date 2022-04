Mieszkanka p. sławieńskiego straciła ponad 15 tys. zł. Policja ze Sławna ostrzega

KPP Sławno ostrzega przed oszustami

- Kobieta straciła 15 500 zł, bo zostało wyczyszczone jej konto bankowe - informuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji. - Odbyło się to w ten sposób, że ktoś poinformował panią, że jest zainteresowany kupnem roweru. Przesłał pani link mówiąc, że tak będzie szybsza wpłata pieniędzy na jej konto. I tu pani kliknęła ten link, udostępniła swoje wrażliwe dane do konta. STOP! Tak nie można robić. To jest tak, jakbyśmy złodziejowi dali klucz do swojego mieszkania. Efekt nierozważnego kroku mieszkanki powiatu był taki, że straciła ona 15 500 zł, które zostało wypłacone z jej konta bankowego.

Inna z pań została - według policji ze Sławna - oszukana przy transakcji internetowej.

- Pani została oszukana na Blik. Czyli udostępniła taki kod i oszust dzięki temu wypłacił 1000 zł - mówi st. asp. Kinga Warczak. - Apelujemy, aby nie udostępniać informacji - danych, które pozwalają przejąć nasze pieniądze.