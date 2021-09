Mieszkanka Malechowa obchodziła 99 urodziny ZDJĘCIA

Radosław Nowakowski , wójt gminy Malechowo wybrał się do Jubilatki i mimo że nie były to pełne urodziny, okazja do świętowania była wyborna. Niecodziennie śpiewa się bowiem „200 lat” 99-latce.

Były serdeczne życzenia, list z gratulacjami, okazały kosz upominkowy oraz bukiet kwiatów. W spotkaniu uczestniczyli: córka z zięciem Jubilatki, syn z synową, córka, wnuk, żona wnuka i prawnuk. Jubilatkę odwiedziła również zaprzyjaźniona sąsiadka.

Pani Gienia jest skromną osobą, wizyta sprawiła jej dużo radości. Dostojnej Jubilatce życzymy zdrowia ponad wszystko, powodów do uśmiechu każdego dnia, spokojnego życia wśród najbliższych - których jak sama powiedziała Pani Genowefa - bardzo ceni. Z rodziny jest ona bardzo dumna.