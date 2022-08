Mieszkaniec Karwic krytykuje naprawę drogi. Mamy odpowiedź wójta ZDJĘCIA

Sporna droga w Karwicach

- Wszystko rozumiem, ale taka poprawa drogi to dramat - mówi Pan Łukasz z Karwic. - Proszę spojrzeć na zdjęcia, które wykonałem i od razu wszystko najlepiej na nich widać. Liczę, że ktoś weźmie sobie to do serca i droga zostanie poprawiona tak, aby można nią bezpiecznie i bezawaryjnie przejechać samochodem. Dodam, że gdy popada deszcz to tworzą się na niej "jeziora" - akcentuje.

Wójt gm. Malechowo komentuje

- Pan o, którym mowa wiedział, że droga zostanie poprawiona materiałem z odzysku. Czyli płytami, które były w innym miejscu. Taka poprawa nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem, ale trochę polepsza sytuację dojazdu do jednej z posesji w Karwicach. Patrząc na inne rejony tej wsi to można nie być zadowolonym z tego, bo w innych miejscach jest polbruk - mówi Radosław Nowakowski, wójt gm. Malechowo. - Ale z drugiej strony mogliśmy nic nie zrobić, a ta droga by czekała na swoją kolej tak jak to jest w innych przypadkach. Takie i inne inwestycje wykonujemy biorąc pod uwagę to, gdzie jest najwięcej, ujmując to najprościej, ludności, które te inwestycje dotyczą. Zaznaczę tutaj, że harmonogram remontów dróg i innych inwestycji zatwierdza Rada Gminy Malechowo m.in. w oparciu o sugestie mieszkańców i potrzeby całej gminy. W tym konkretnym przypadku mogliśmy nic nie robić, ale zdecydowaliśmy się na rozwiązanie doraźne. Tak, jak mówiłem, nie jest ono perfekcyjne i i też się nie podoba, ale trochę stan drogi został polepszony. I w planach mamy dalszą poprawę jej stanu i będzie to zrobione w niedługim czasie - zapowiada włodarz.